Hoffnung auf Öffnung für Schulen, Handel und Friseure

Am Montag ist - wieder einmal - Tag der Entscheidung. Die Regierung will nach Beratungen mit Experten, Landeshauptleuten und Opposition über mögliche Lockerungen des Corona-Lockdowns ab dem 8. Februar beraten. In Diskussion stehen Öffnung der Schulen für Präsenzunterricht, des Handels und für Dienstleister wie Friseure. Die aktuellen Zahlen sprechen eigentlich gegen eine Öffnung. Die Regierung wollte auf höchstens 700 Neuinfektionen pro Tag runter, steht aber beim Doppelten.