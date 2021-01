Atletico mit zehn Punkten Vorsprung auf Meisterkurs

Atletico Madrid steuert zusehends auf den ersten spanischen Fußball-Meistertitel seit 2014 zu. Die „Colchoneros“ bauten ihren Vorsprung auf das Verfolger-Duo Barcelona und Real Madrid bei einem Spiel weniger auf zehn Punkte aus. Das 4:2 (2:1) am Sonntag in Cadiz war bereits der achte Ligasieg in Folge für das Team von Trainer Diego Simeone. Matchwinner war einmal mehr Liga-Topscorer Luis Suarez mit einem Doppelpack (28., 50./Elfer).