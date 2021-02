PKW gegen Leitschiene - Tödlicher Verkehrsunfall in OÖ

In Oberösterreich hat sich am frühen Sonntagabend auf der B115 von Losenstein in Richtung Steyr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Ternberg (Bezirk Steyr-Land) auf eine Leitschiene auf. Der Wagen wurde hochkatapultiert, touchierte mit mehreren Bäumen und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Dabei erlitt der Lenker tödliche Verletzungen.