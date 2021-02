Literaturhaus am Inn: „Dichten wird man ja wohl noch dürfen“

Cécile Wajsbrot, 2019 Writer in Residence der Uni Innsbruck, präsentiert ihren Roman „Zerstörung“ heute auf www.literaturhaus-am-inn.at.

Innsbruck – Lukas Meschik wird beim Warten auf die U-Bahn für einen frühverstorbenen, neuerdings seliggesprochenen Blogger gehalten, der sich die höheren Weihen durch akribische Dokumentation eucharistischer Wunder verdiente. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Carlo Acutis und dem Wiener Autor lässt sich tatsächlich ausmachen. Sie wird von dem, der sie am Bahnsteig und noch dazu von hinten, erkannte, mit einem Heiligenbild belohnt. In Zeiten des „Social Distancing“ nimmt sich selbst ein Zufallskontakt im öffentlichen Nahverkehr wie ganz uneucharistisch wundersam aus. Tags darauf fordert Meschik, aktueller Gedichtband „Raketen“ (Limbus, 95 Seiten, 15 Euro), seine Leserschaft in gebundener Sprache dazu auf, wenigstens die Wörter tanzen zu lassen: „Und dichten/Wird man ja wohl noch dürfen“. Das war der vergangene Freitag und Meschiks letzter Eintrag im „Journal aus diesen Tagen“.