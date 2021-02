Darf’s ein bisschen Mehl sein? Ein Innsbrucker Bäcker-Lehrer klärt auf

Gegenüber früher hat sich das Mehl-Sortiment in den vergangenen Jahren ziemlich verbreitert. „Es gibt Backmischungen, bei denen die verschiedenen Mehlsorten für ein Schwarzmischbrot schon im richtigen Verhältnis gemischt sind, teilweise sind schon Salz und Trockenhefe drin. Es gibt aber auch reine Mehlmischungen unterschiedlicher Sorten und Typen“, sagt Johann Sandbichler. Er bildet seit 36 Jahren in Innsbruck an der Berufsschule St. Nikolaus in der Spezialfachabteilung Lehrlinge aus. An solchen Mischungen sei nichts auszusetzen. „Das funktioniert simpel und gut.“