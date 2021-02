Wattener Erfolgslauf: Bei WSG kommt viel Kraft von innen

Für Behounek war das Austria-Match mit dem Premierentreffer etwas Besonderes, weil der Vater im Stadion war. Und der 23-Jährige (Silberberger: „Er ist pflegeleicht“) spuckte in der Spieleröffnung einmal mehr Eiswürfel: „Ich weiß nicht, ob es jeder Trainer gerne sehen würde, wie wir rausspielen, weil es schon mit viel Risiko verbunden ist“, gesteht Behounek und merkt an: „Ich habe schon das Gefühl, dass wir jedes Spiel stabiler und reifer werden.“ Und die drei Siege gegen die Europa-League-Starter LASK (4:2), Rapid (3:0) und WAC (4:1) „haben was mit dem Kopf gemacht“.

Behounek adelt die Kaderzusammenstellung und sieht den Unterschied zum FC Wacker u. a. im familiären Umfeld bei der WSG: „Wacker wäre gerne dort, wo wir mit der WSG derzeit sind. Wenn man in Wattens in die Geschäftsstelle geht, kennt jeder jeden. Ich war noch nie bei einem Verein, wo die Zusammenarbeit so harmonisch abläuft. Und der Trainer gibt uns jungen Spielern Freiheiten, solange wir unsere Leistungen abrufen. Es ist ein Zusammenspiel von allen.“ Die wohlige Atmosphäre genoss Behounek gestern in seinen vier Wänden, wo er seine Kätzchen Rio und Balou zum Schnurren brachte.