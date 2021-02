Schattenwirtschaft boomte: Corona ließ Pfusch um 12 Prozent ansteigen

In den letzten 25 Jahren war der Pfusch nie so kräftig gestiegen, während der Finanzkrise 2008/09 hatte es vergleichsweise nur eine Zunahme um drei Prozent gegeben. In Tirol stieg das Pfusch-Volumen im Vorjahr von 1,32 auf 1,4 Mrd. Euro, so Schneider.