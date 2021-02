Drei Wochen vor den Titelkämpfen in Oberstdorf knittert der WM-Anzug noch

Die ÖSV-Kombinierer wollen bei der WM in Oberstdorf wieder ihrem Ruf als „Medaillenbank“ gerecht werden – in Seefeld gingen gleich vier Medaillen auf das Konto von Bernhard Gruber, Franz-Josef Rehrl und Co. Ausgerechnet das genannte Duo verpasst die WM allerdings aufgrund eines Kreuzbandrisses (Rehrl) bzw. wegen Herzproblemen (Gruber). Fixstarter sind hingegen die beiden Tiroler Johannes Lamparter und Lukas Greiderer, die in dieser Saison bereits aufs Stockerl stürmten. Nach dem Weltcup in Klingenthal am kommenden Wochenende wird das endgültige Team nominiert. Um die drei freien Plätze rittern Mario Seidl, Lukas Klapfer, Thomas Jöbstl, Martin Fritz und Jungspund Stefan Rettenegger.