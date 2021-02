Unterricht an Schulen mit Testpflicht: Großes Aufatmen in Tirol

Mit 15. Februar werden in Tirol die Volksschulen zur Gänze wieder in den vollen Präsenzunterricht wechseln. Für alle anderen Schulen (Mittelschulen, AHS-Unter- wie Oberstufe etc.) wird ein Schichtbetrieb eingerichtet. Geplant ist, Unter- und Oberstufe in zwei Gruppen, jeweils Montag/Dienstag und Mittwoch/Donnerstag, zu teilen. Freitags ist für diese Schüler generell kein Präsenzunterricht geplant. Neu ist eine Testpflicht: Wer in den Unterricht will, muss sich testen lassen, zum Schulbeginn und dann alle zwei Tage. Heißt: Volksschüler zweimal die Woche, über 10-Jährige pro Schulschicht einmal. Getestet soll übrigens an den Schulen werden. Bezüglich einer FFP2-Maskenpflicht wurde gestern kolportiert, dass selbige nicht im Volksschulbereich gelten soll. Für alle anderen indes sehr wohl.