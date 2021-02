Innsbrucks Vbm. Anzengruber drängt auf Ausschreibung für Sicherheitsvorstand

Das Amt für Sicherheit, in dem auch die MÜG angesiedelt ist, wird wohl noch einige Zeit auf einen neuen Amtsvorstand warten.

Innsbruck – Seit gestern ist das Amt für Sicherheit in Innsbruck ohne entsprechenden Vorstand. De facto ist Elmar Rizzoli ja schon länger für den Corona-Einsatzstab abgestellt. Mit gestern trat der langjährige Amtsvorstand dann seine neue Position im Land als Leiter des Katastrophenzentrums an. Während Bürgermeister Georg Willi (Grüne) die Aufgaben im Amt überprüft haben und „rasch“ ausschreiben will, drängt der zuständige Vize-BM Johannes Anzengruber nach eigenen Angaben seit Langem auf eine Ausschreibung.