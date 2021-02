Nationalpark Hohe Tauern vergibt Forschungsstipendien an Jungforscher

Matrei in Osttirol – Der Nationalpark Hohe Tauern sucht Jungforscherinnen und -forscher, die ihre Arbeit gerne in Kooperation mit dem Nationalpark vorantreiben wollen. Angesprochen sind Studierende an Universitäten oder Fachhochschulen. Für zwei von ihnen gibt es ein Forschungsstipendium in Höhe von bis zu 1500 Euro sowie praktische Unterstützung beim Projekt.