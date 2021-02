TT-Leitartikel zur US-Außenpolitik: Mit Biden zurück in die Spur

Unter US-Präsident Donald Trump stand die Welt kopf. Er polterte mit seiner Abrissbirne durch das Weltgeschehen, in der Außenpolitik agierte er wie eine unlenkbare Rakete. Bereits in seiner Antrittsrede am 20. Jänner 2017 erklärte Trump dem so genannten Establishment in Washington den Krieg und lehrte die verdutzten US-Verbündeten das Fürchten. Und Trump sollte weitgehend halten, was er versprach. Er untergrub die Fundamente der liberalen westlichen Weltordnung, er schwor dem Multilateralismus ab, er stieß Europa vor den Kopf und entsorgte international gültige Verträge im Papierkorb. Trump twitterte Weltpolitik – und verblüffte dabei immer wieder Freund und Feind. Einen neuen großen Krieg zettelte er dabei zum Glück aber nicht an, auch wenn er von den Falken in seiner Umgebung dazu immer wieder angestachelt wurde.