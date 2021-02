Immer mehr Branchen wollen öffnen, Wirte überlegen Demo

2015 demonstrierten rund 2000 Wirte und Hoteliers in Innsbruck gegen Steuererhöhungen. Auch jetzt geben sich Gastronomen kämpferisch.

Wien, Salzburg, Innsbruck – In der Hotellerie und Gastronomie wächst die Kritik an den Entscheidungen der Bundesregierung – sind sie doch weiterhin vom Lockdown betroffen, während kein konkreter Weg Richtung Öffnung bekannt ist. Viele Wirte zeigen sich nun kämpferisch.

„Manche sagen, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen und dagegen demonstrieren gehen wollen“, sagte Ernst Pühringer, Salzburger Fachgruppenobmann für die Gastronomie in der Wirtschaftskammer in den Ö3-Nachrichten. Ein Anliegen, das auch der Tiroler Wirte-Obmann Alois Rainer nachvollziehen kann. „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Es herrschen Unverständnis, Angst und Verzweiflung vor. Da ist es durchaus denkbar, dass Wirte sich solche Maßnahmen überlegen“, sagt Rainer, der aktuell aber ausschließt, dass die WK-Fachgruppe zu Demos aufrufen wird. Zuletzt demonstrierten im Jahr 2015 rund 2000 Wirte in Innsbruck. Damals wurde lautstark ge-gen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer protestiert.