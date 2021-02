Reisebeschränkungen und Lockdown: Viel weniger Jobs, mehr Geld für Arbeitslose

Innsbruck – Das AMS hat wegen der Reiseeinschränkungen für Tirol die überregionale Vermittlung von Arbeitskräften in das Bundesland eingestellt. „Durch die wiederholten Lockdowns und die aktuell fehlende Wintersaison ist der Bedarf an diesen überregional vermittelten Personen aus Ostösterreich sehr stark zurückgegangen“, bestätigt Bernhard Pichler, Chef des Service für Unternehmen im AMS Tirol. Aktuell seien 39.527 Personen beim AMS Tirol arbeitslos gemeldet, viele davon aus dem Bereich Tourismus. Von den 45.971 Personen, die sich in Tirol in Kurzarbeit befinden seien ebenfalls viele aus dem Gastgewerbe-/Tourismusbereich. „Zudem ist der Bestand der beim AMS Tirol gemeldeten offenen Stellen ca. um ein Viertel gesunken“, sagt Pichler.