Preise für Haushaltsenergie 2020 deutlich gesunken

Die Corona-Krise habe auch auf den globalen Energiemärkten ihre Spuren hinterlassen. Bei Rohöl sei es im Frühjahr zu massiven Preiseinbrüchen gekommen, von denen sich die Märkte nur langsam erholt hätten. Energiepreise, die durch eine regionale Erzeugerstruktur geprägt seien, seien in der Krise relativ stabil geblieben, so Traupmann.

Teurer, und zwar um 5,7 Prozent, wurde hingegen der Strom. Dies sei aber vor allem auf die Erhöhung der Netztarife zurückzuführen. Dass es hier trotz eines Einbruchs der Großhandelspreise am Ende eine Verteuerung gab, lag zum einen daran, dass Änderungen der Großhandelspreise von Strom – sowohl nach oben als auch nach unten – in der Regel nicht so rasch wie etwa bei erdölbasierten Produkten an die Konsumenten weitergegeben werden. Zum anderen sind die Großhandelspreise gegen Jahresende über den Wert von Anfang des Jahres und auch über das langjährige Mittel gestiegen.