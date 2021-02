Franz Klammers Olympiasieg verfilmt: Hauch von Hollywood am Patscherkofel

Im mittleren Bild Franz Klammer (r.) zusammen mit Julian Waldner (l.), der die Hauptrolle im neuen Film Klammer spielt. Franz Klammer raste 1976 am Patscherkofel zu Abfahrts-Gold (l.). Im Ziel (r.) wurde er von den Fans gefeiert.

Der Kärntner Skirennläufer raste am 5. Februar 1976 bei den Olympischen Spielen zu Abfahrts-Gold am Innsbrucker Hausberg und versetze damals ganz Österreich in kollektiven Freudentaumel.