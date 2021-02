Neonazi-Spruch am Shirt: Bundesheer-Offizier suspendiert

Gaiswinkler erklärt in dem Video, es sei ihm klar, dass das T-Shirt eine „Provokation“ sei, er sehe in dem Spruch aber „glasklar“ die Stimmung eines Teils der österreichischen Bevölkerung in der Covid-Krise wiedergegeben. Er selbst sehe bei sich einen persönlichen Widerspruch zwischen Staatsbürger und Bundesheer-Offizier, weil er als Offizier „gezwungen“ sei, der Bundesregierung Folge zu leisten. Die Regierung breche die Verfassung, Kritiker würden zum Teil „regelrecht verfolgt“, all dies erinnere an „dunkle Zeiten“.