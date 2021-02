Explosion in Langenzersdorf: Obduktionsergebnis steht aus

Nach der Explosion in einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) von Freitagfrüh mit einem Toten ist das Ergebnis der Obduktion bis Montagnachmittag noch nicht vorgelegen. Auch die Identität des männlichen Opfers stehe noch nicht fest, so die Staatsanwaltschaft. Spekuliert wird, dass Suizid vorliegen könnte. Die Explosion war offensichtlich bewusst herbeigeführt worden. Bei der Detonation hatte es auch einen Schwerverletzten und fünf Leichtverletzte gegeben.