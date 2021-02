Sieben Jahre Haft für Mutter wegen Gewalt gegen Tochter

Eine 45-jährige Frau ist am Montag am Landesgericht Feldkirch wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegenüber ihrer Tochter zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau in den vergangenen Jahren ihre heute elf Jahre alte Tochter immer wieder geschlagen und an den Haaren gezogen hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, berichtete der ORF Vorarlberg. Die Vorwürfe gegen die Mutter reichten bis ins Jahr 2015 zurück.