Thiem verlor bei ATP Cup gegen Berrettini 2:6,4:6

Der Tennis-Weltranglistendritte Dominic Thiem hat am Dienstag sein erstes Bewerbsmatch in diesem Jahr glatt verloren. Der 27-Jährige unterlag in Melbourne zum Auftakt des ATP Cups dem groß aufspielenden Matteo Berrettini 2:6,4:6. Davor hatte allerdings Dennis Novak mit einem vor allem in der Deutlichkeit unerwarteten 6:3,6:2-Erfolg gegen Fabio Fognini überrascht. Damit stand es in diesem Team-Duell Österreich - Italien vor dem entscheidenden Doppel 1:1.