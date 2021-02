Nadal verzichtet angeschlagen auf ATP Cup

Tennisstar Rafael Nadal lässt den Auftakt des ATP Cups in Melbourne wegen Rückenproblemen aus. Er und sein Team hätten entschieden, „heute nicht das erste Match des ATP Cup hier in Melbourne zu spielen, da ich einen steifen unteren Rücken habe. Hoffentlich geht es mir am Donnerstag besser“, schrieb der Weltranglisten-Zweite auf Twitter. Vorjahresfinalist Spanien startet am Dienstag in die zweite Auflage des Nationen-Wettbewerbs gegen Gastgeber Australien.