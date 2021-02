Österreicher griffen im ersten Lockdown nicht zu mehr Drogen

„Etwa fünf Prozent der Befragten geben an, im letzten Jahr Cannabis konsumiert zu haben. Zwei Drittel dieser Personen geben an, dass die Coronakrise keinen Einfluss auf ihren Cannabiskonsum hatte. Der Anteil der Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten, die nach eigenen Angaben seitdem weniger Cannabis rauchen (20 Prozent), ist größer als der Anteil jener, die seit der Corona-Krise mehr Cannabis rauchen (14 Prozent)“, heißt es in der Umfrage.

An sich hat sich 2019 allerdings im Drogenkonsum der Österreicher laut dem Epidemiologiebericht Sucht (2020) wenig geändert. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass in Österreich 31.000 bis 37.000 Menschen einen risikoreichen Opioidkonsum (Heroin etc.; Anm.) - großteils in Form von Mischkonsum - haben (Prävalenzschätzung). Etwa die Hälfte der Drogenkonsumenten mit risikoreichem Opiatkonsum (19.587) befand sich 2019 in Substitutionsbehandlung mit oralen Opioiden. Zwar stieg die Zahl der Drogentoten (Überdosierungen) 2019 auf 196 an (2018: 184; 2017: 154), das ist aber laut den Autoren vor allem auf Todesfälle unter bereits viele Jahre Suchtkranken im höheren Alter zurückzuführen. Immer weniger jüngere Menschen wachsen in diese Risikogruppe hinein.