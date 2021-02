Lager-Denkmal in der Reichenau: Langer Weg zu neuem Erinnerungsort

Innsbruck – Schon vor über fünf Jahren gab es in Innsbruck Bestrebungen, für die Erinnerung an das ehemalige NS-Lager Reichenau einen stilleren und würdigeren Ort zu finden. Nun nimmt diese Debatte, neuerlich angestoßen vom Gemeindemuseum Absam, politisch wieder Fahrt auf. Aktuell befindet sich der Gedenkstein, der seit 1972 ans Lager erinnert, ja direkt neben dem massiv frequentierten Recyclinghof in der Roßaugasse, also an einem denkbar ungeeigneten Standort.