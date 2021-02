Noch immer mehr als 1.200 Covid-Neuinfektionen an einem Tag

Anfang nächster Woche soll der dritte harte Lockdown in Österreich zu einem gelockertem werden. Ungeachtet der Entscheidung der Bundesregierung sind die Neuinfektionszahlen in Österreich weiterhin zu hoch. Exakt 1.241 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldeten Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Spitälern steigt unterdessen wieder an.

Im Schnitt steckten sich in der vergangenen Woche täglich 1.375 Menschen mir SARS-CoV-2 an. Der Sieben-Tages-Schnitt ist somit noch immer doppelt so hoch wie das von der Regierung für den nunmehrigen Lockdown ursprünglich angepeilte Ziel. 700 Neuinfektionen würden in etwa eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 bedeuten, das ist nach wie vor der Idealwert der Bundesregierung.

Am Dienstag lagen 18 Menschen mehr als am Montag im Krankenhaus, 1.719 Infizierte mussten dort behandelt werden. Deutlich zugenommen hat auch die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen. Am Dienstag befanden sich dort wieder 300 Patienten - 14 mehr als am Montag. Seit vergangenem Donnerstag waren es immer weniger als 300 Intensivpatienten gewesen.

13.600 Menschen waren am Dienstag bestätigt aktiv infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind laut den Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium 7.847 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Seit Montag kamen 69 Todesfälle hinzu, innerhalb einer Woche wurden 332 Tote verzeichnet. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 88,2 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

