Zams steckt zwei Millionen Euro in den Kindergarten

Die Zammer Kindergartenkinder dürfen sich freuen: Der Gemeinderat hat ein Investitionspaket in Höhe von zwei Mio. Euro beschlossen.

Zams – Bekommen die Zammer Kindergartenkinder bald goldene Wasserhähne? – Am Montagabend hat der Gemeinderat 2,05 Mio. Euro plus einen Polster von 100.000 Euro für das größte kommunale Investitionsprojekt in diesem Jahr genehmigt.