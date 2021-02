Neue App macht Kinder digital fit für die Radfahrprüfung

Damit die Nachwuchs-Radler bestens für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet sind, muss ein theoretischer Test absolviert werden. Hierzulande wird die freiwillige Radfahrprüfung vom Österreichischen Jugendrotkreuz organisiert. Gelernt werden kann nun am Smartphone mit einer App, die kostenlos in den App-Stores heruntergeladen werden kann. Die spielerisch digitalisierten Lerninhalte sollen die Prüflinge optimal vorbereiten.