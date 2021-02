Rechtsradikaler Rapper „Mr. Bond“ festgenommen

Verfassungsschutz und Polizei haben den rechtsradikalen Rapper „Mr. Bond“ ausgeforscht und in Kärnten festgenommen. Seine den Nationalsozialismus verherrlichenden, antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Songs sind in der rechtsextremen Szene äußerst beliebt. So hörte der Attentäter von Halle bei seinem Anschlag eine Nummer von „Mr. Bond“. Der Kärntner aus Paternion soll auch das Hasspamphlet des Attentäters von Christchurch übersetzt und veröffentlicht haben.

Dort führten am 20. Jänner BVT, LVT und Landeskriminalamt zusammen mit der Polizei eine Hausdurchsuchung durch, veranlasst von der Staatsanwaltschaft Wien. Entdeckt wurden Datenträger, Waffen, eine Reichskriegsfahne, NS-Devotionalien, Liedtexte oder ein kleines Mischpult. „Mr. Bond“ wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.

Musik und Konzerte spielen heute eine zentrale Rolle in der Neonazi-Szene, auch bei der Rekrutierung Jugendlicher. „Einschlägige Musik kann ... oftmals auch als Einstieg in das Milieu dienen. Darüber hinaus sind Konzertveranstaltungen geeignet, zur Finanzierung der Szene erheblich beizutragen“, steht im Verfassungsschutzbericht 2019. Musik, Kampfsport und Neonazi-Ideologie würden bei großen Veranstaltungen zur „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ kombiniert, in der sich die sonst ziemlich heterogenen Szene sammelt. Das allerdings auf internationaler Ebene, in Österreich würden solche Großkonzerte konsequent verboten.