Burgenlands Landeshauptmann Doskozil nimmt Arbeit wieder auf

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat nach seiner mittlerweile vierten Operation im Kehlkopfbereich am Dienstag seine Regierungsarbeit wieder aufgenommen. Er habe erstmals wieder eine Regierungssitzung geleitet, teilte Doskozil in einer Aussendung mit. Vorerst werde er sich allerdings auf die interne Regierungsarbeit beschränken und noch keine öffentlichen oder medialen Termine wahrnehmen.

Er werde in den nächsten Wochen noch weitere Schritte zur Regeneration, unter anderem durch logopädisches Training, setzen und sei zuversichtlich, seine Stimmprobleme wieder vollständig in den Griff zu bekommen. Die während seiner Abwesenheit geltende Vertretungsregelung in den Zuständigkeitsbereichen des Landeshauptmannes wurde bereits am Montag aufgehoben.