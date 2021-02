Militärchef in Myanmar nennt Putsch „unausweichlich“

Der Armeechef von Myanmar hat den Putsch in dem südostasiatischen Land verteidigt. Der von den Putschisten eingeschlagene Weg sei „unausweichlich für das Land, und daher mussten wir ihn wählen“, erklärte General Min Aung Hlaing am Dienstag auf der Facebook-Seite des Militärs. Unterdessen hat Widerstand der Vetomächte China und Russland eine gemeinsame Haltung des UNO-Sicherheitsrats zu dem Putsch vorerst verhindert.

Das mächtigste UNO-Gremium konnte sich nach Angaben aus Ratskreisen bei einer Sitzung am Dienstag in New York nicht auf eine Stellungnahme einigen. Es verlautete, dass China und Russland hinter verschlossenen Türen unter anderem darauf verwiesen, bisher keine Instruktionen aus ihren Hauptstädten bekommen zu haben. Ein Manöver, dass westliche Diplomaten als Strategie werteten, um eine Einigung zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Sie betonten jedoch, dass die Verhandlungen weitergingen. Das Gremium hätte eine von Großbritannien eingebrachte Erklärung verabschieden sollen, in der die Rückkehr zu einer zivilen Regierung in Myanmar gefordert wird.