Regierungskrise in Rom: Parteiengespräche gescheitert

Die Parteiengespräche über eine neue Regierung für Italien sind gescheitert. Das teilte der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer Roberto Fico, der seit Freitag Sondierungsgespräche über einen Ausweg aus der Regierungskrise führte, Staatschef Sergio Mattarella am Dienstagabend mit. Die Fünf Sterne-Bewegung, Italiens stärkste Partei im Parlament, gab dem Ex-Bündnispartner Italia Viva die Verantwortung für das Scheitern der Verhandlungen.

Italia Viva um Expremier Matteo Renzi habe die Verhandlungen zur Bildung einer dritten Regierung um den zurückgetretenen Premier Giuseppe Conte sabotiert, kritisierte der Interimschef der Fünf Sterne, Vito Crimi, am Dienstagabend in Rom. Trotz Dialogbereitschaft der anderen Parteien habe Renzi eine Reihe von unannehmbaren Forderungen gestellt. Unter anderem habe er Schlüsselministerien und die Absetzung von Fünf Sterne-Ministern verlangt, was inakzeptabel sei. „Es ist offenkundig, dass es Renzi nicht um das Interesse Italiens, sondern um Ministersessel geht“, kritisierte Crimi.