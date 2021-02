Regierungskrise in Rom: Parteiengespräche gescheitert

Die Parteiengespräche über eine neue Regierung für Italien sind gescheitert. Das teilte der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer Roberto Fico, der seit Freitag Sondierungsgespräche über einen Ausweg aus der Regierungskrise führte, Staatschef Sergio Mattarella am Dienstagabend mit. Die Fünf Sterne-Bewegung, Italiens stärkste Partei im Parlament, gab dem Ex-Bündnispartner Italia Viva die Verantwortung für das Scheitern der Verhandlungen.

Erwartet wird, dass Mattarella jetzt bekannt gibt, wie es in der Regierungskrise weitergehen soll. Nicht ausgeschlossen wird, dass der 79-jährige Präsident die Möglichkeit ausloten wird, eine Einheitsregierung mit den Oppositionsparteien auf die Beine zu bringen. Damit will er Italien in Zeiten der Pandemie vorgezogene Parlamentswahlen ersparen.