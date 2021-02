Tätowierer in der EU bangen um ihre Farben. Zwei bei Tätowierungen besonders beliebte Farbpigmente - Blau 15 und Grün 7 - sind seit Anfang des Jahres verboten. Die Branche hat nun zwei Jahre Zeit, sich darauf einzustellen. Doch unter Tätowierern regt sich Widerstand. Das Verbot ist ihrer Einschätzung nach existenzbedrohend. Eine Petition im EU-Parlament soll nun die gewünschten Änderungen der Verordnung bringen.

Insgesamt werden rund 4.000 bedenkliche Substanzen bei Tattoo-Farben und permanentem Make-up beschränkt. Die Farbpigmente Blau 15 und Grün 7 sind in zwei Dritteln aller Tätowierfarben enthalten.

Die Europäische Chemikalienagentur ECHA „wolle das Tätowieren nicht verbieten, sondern sicherer machen“, heißt es auf ihrer Webseite. Als Grund für das Verbot von Blau 15 und Grün 7 führt die Agentur gegenüber der APA an, die beiden Pigmente seien für die Verwendung in Haarfärbemitteln wegen potenziellem Risiko von Blasenkrebs verboten - nach dem Motto: „Wenn sie nicht auf der Haut verwendet werden dürfen, sollten sie auch nicht in der Haut verwendet werden dürfen.“ Zur Bewertung wurden laut ECHA auch Ergebnisse von Tierversuchen herangezogen.