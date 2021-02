Georgien sieht „Reintegration“ von Migranten als Priorität

Georgien hat angesichts des österreichischen Abschiebungsstreits seinen Willen zur Aufnahme zurückgeschobener Bürger unterstrichen. „Reintegration“ sei eine „Priorität der georgischen Regierung“, teilte der Leiter der Flüchtlingsabteilung im Sozialministerium, Dawit Kaikazischwili, der APA auf Anfrage mit. So gebe es in den Schulen etwa Bildungsprogramme, „die für Nicht-Georgischsprechende maßgeschneidert sind“, sagte er in Anspielung auf die Wiener Gymnasiastin Tina.

Kaikazischwili verwies in seiner Antwort auf das im Jahr 2015 beschlossene staatliche Programm zur Unterstützung von zurückkehrenden Migranten, in dem es „um Einkommensschaffung, medizinische Versorgung (einschließlich psychologischer Unterstützung), vorübergehende Unterkunft und Entwicklung beruflicher Fähigkeiten“ gehe.

Das Schicksal der zwölfjährigen Tina und ihrer fünfjährigen Schwester sorgt seit Tagen für heftige politische und gesellschaftliche Diskussionen in Österreich. Das ÖVP-geführte Innenministerium verteidigt die am Freitag erfolgte Abschiebung als rechtlich alternativlos, da es eine letztinstanzliche Entscheidung in dieser Frage gegeben habe. Die mitregierenden Grünen sowie die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS ziehen diese Argumentation in Zweifel und sehen das Kindeswohl ungenügend berücksichtigt. Der Anwalt der Familie, Wilfried Embacher, nannte Nehammer einen „Rechtsbrecher“ und warf den Behörden vor, Anträge der beiden Schwestern auf humanitäres Bleiberecht im Mai 2020 absichtlich liegen gelassen zu haben.