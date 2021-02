Das erste Training im Hinblick auf die Weltcup-Abfahrt der Männer am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ist am Mittwoch aufgrund der Witterungsbedingungen und zur Schonung der Piste abgesagt worden. Das nächste Training ist für Donnerstag geplant, am Freitag findet ein Super-G statt. Die Speed-Rennen in Garmisch sind die letzten vor der WM in Cortina d‘Ampezzo (8. bis 21. Februar).