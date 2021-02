Mädchen starb in Graz vermutlich an Lachgas-Überdosis

Eine 17-Jährige ist Anfang der Vorwoche in Graz vermutlich an einer Überdosis Lachgas gestorben. Die Jugendliche hatte offenbar mehrere Kapseln, die zur Zubereitung von Schlagobers verwendet werden, inhaliert. Das führte zu einem Sauerstoffmangel im Körper. Das Mädchen wurde zunächst in stabilem Zustand in die Kinderklinik gebracht, dort starb sie aber tags darauf, bestätigte Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz am Mittwoch einen Bericht der „Kronen Zeitung“.