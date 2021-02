Gründer-Rekord trotz Corona-Krise

Reutte – Was sich schon zum Halbjahr 2020 andeutete, wurde nun bestätigt. Laut neuester Statistik des Gründerservice der Wirtschaftskammern haben sich Außerferns Gründungswillige von Lockdown und Wirtschaftskrise nicht abschrecken lassen – im Gegenteil. „Es wurden sogar so viele Unternehmen gegründet wie noch nie“, freut sich Christian Strigl, Obmann der Wirtschaftskammer Reutte. Demnach haben im Vorjahr 182 Frauen und Männer (Personenbetreuer inklusive) den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gewagt. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es 133. Dies entspricht einem Plus von 36,8 %. Die Gründungsintensität auf die Einwohnerzahl bezogen, weist das Außerfern sogar als Region mit dem höchsten Wert (5,5) in Tirol aus. „Es zeigt sich, dass wir im Bezirk motivierte Jung­unternehmer haben, die positiv in die Zukunft blicken“, freut sich Markus Wolf, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft im Bezirk.