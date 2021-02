Neue Kufsteiner Stadtamtsdirektorin: „Bin gekommen, um zu bleiben“

Kufstein – Fiona Arnold schmunzelt bei der Frage, ob sie Herausforderungen mag. Mitten in einer Pandemie übernimmt die 47-Jährige als neue Stadtamtsdirektorin in Kufstein die Leitung von 420 Gemeindebediensteten. Damit betritt die Innsbruckerin (einmal mehr) neues Terrain – die Tiroler Gemeindeordnung als gebundene Ausgabe am Tisch schreit mit vielen überstehenden Klebezetteln nach Aufmerksamkeit. Als studierte Juristin und Anwältin schreckt sie vor Paragraphendschungeln nicht zurück. Ebenso wenig wie vor Männerdomänen.