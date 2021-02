Italien besiegt Frankreich 2:1 - Österreich im ATP Cup out

Österreichs Tennis-Herren haben im ATP Cup in Melbourne schon vor ihrem zweiten Gruppenspiel keine Chance mehr auf den Halbfinaleinzug. Denn Italien besiegte am Mittwoch nach dem ÖTV-Team auch Frankreich mit 2:1 und steht damit als Gewinner der Gruppe C unter den letzten vier. Für Dominic Thiem und Dennis Novak geht es damit in der Nacht auf Donnerstag (00.00 Uhr/live ServusTV) gegen Frankreich nur noch um das Sammeln von Spielpraxis für die Australian Open.