Ungarn muss nach EuGH-Urteil seine Feinstaubwerte senken

Ungarn hat nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu wenig gegen Luftverschmutzung getan und so gegen EU-Recht verstoßen. Das Land sei seiner Verpflichtung zur Durchsetzung des EU-Grenzwerts für Feinstaub nicht ausreichend nachgekommen, urteilten die höchsten EU-Richter am Mittwoch in Luxemburg. Die EU-Kommission hatte vor dem EuGH Klage gegen Ungarn erhoben. Das Land muss nun unverzüglich tätig werden und die EU-Richtlinie umsetzen, sonst könnten Sanktionen folgen.