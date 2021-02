Suu Kyi droht laut Berichten Anklage

Die neue Militärführung in Myanmar will die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi nach deren Festsetzung anklagen. Ein Mitglied ihrer Partei „Nationale Liga für Demokratie“ (NLD) schrieb am Mittwoch auf Facebook, die 75-Jährige solle wegen Verstößen gegen die Import-Export-Gesetze des Landes zur Verantwortung gezogen werden. Bei einer Hausdurchsuchung seien Funkgeräte in Suu Kyis Haus gefunden worden. Es werde geprüft, ob diese illegal ins Land gebracht worden seien.