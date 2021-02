Debatte um Stopp für Öffnung am Sonntag in Tiroler Tourismusorten

Innsbruck – In den Tiroler Tourismusorten dürfen bestimmte Geschäfte, wie etwa der Lebensmittelhandel, während der Wintersaison auch an Sonn- und Feiertagen offen halten und auch ihre Arbeitnehmer einsetzen. Geregelt ist das in der Tiroler Öffnungszeitenverordnung. Weil aber aufgrund der Corona-Einschränkungen der Tourismus ohnehin brach liegt, fordern Gewerkschaft und SPÖ, die Sonntagsöffnung in den Tourismusorten bzw. den Einsatz der Mitarbeiter dort an Sonn- und Feiertagen auszusetzen. Das Land Salzburg habe diesbezüglich bereits reagiert, dort bleiben in Wintersportorten bis auf Weiteres an Sonn- und Feiertagen geschlossen.