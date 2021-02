Skitour im Außerfern: Der etwas andere Hahnenkamm

Höfen – VIPs, Glitzer und Glamour, Partys bis in die frühen Morgenstunden hin­ein. Teure Pelzmäntel und Champagner – dafür sind (heuer Covid-bedingt nicht) der Hahnenkamm und die Hahnenkammrennen in der Gamsstadt Kitzbühel bekannt.

Die Wogen rund um die Weiterführung der Bergbahnen am Hahnenkamm sind längst geglättet. Neue Eigentümer (die TT berichtete) wurden gefunden und in Reutte/Höfen kann weiter eifrig Ski gefahren und gewandert werden. „Skibetrieb ist von 8.30 bis 13.00 Uhr, erst dann stehen die Pisten für Tourengeher (13 bis 17.00 Uhr – nachher gesperrt!) zur Verfügung“, erklärt der kaufmännische Leiter der Bergbahnen, Eberhard Jehle, den wir bei unserem Außerferntrip auf den Hahnenkamm trafen. Stressen muss sich also nicht, wer über die Piste mit Tourenski auf den Hahnenkamm will. Die Tour ist somit perfekt für Langschläfer geeignet.