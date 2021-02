In Innsbruck bangen 20 Mieter um ihre Wohnungen

Doch der Reihe nach: In den 90ern bewilligte die Stadt ein Doppelwohnhaus. Das in weiterer Folge ohne Bewilligung in Mehrparteienhäuser umgebaut und vermietet wurde. Die Baupolizei stellte in den betroffenen Anwesen laut Informationen der Stadt jeweils sechs getrennte Einheiten fest. Das war 2013. Die Behörde erteilte dem Eigentümer den Auftrag, den bewilligten Zustand, also das Doppelhaus, wiederherzustellen. Der entsprechende Bescheid wurde vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt und ist rechtskräftig.