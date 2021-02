Zollstätte Lueg am Brenner Sperrgebiet, Denkmalamt interveniert

Gries a. Br. – In Gries am Brenner setzt sich die Konfrontation um ein Stück Tiroler Geschichte weiter fort. Schon seit Jahren versucht dort ein Kulturförderer, das Widum der einstigen Zollstätte Lueg unterhalb der Brennerautobahn zu sanieren. Es gehört zum Ensemble der einstigen Zollstätte am Brenner. In der mit Landesmitteln restaurierten Kirche fanden bis vor Kurzem noch Messen statt.