Grippe mit Verzögerung in Österreich angekommen

In Österreich sind im Vergleich zu vergangenen Grippe-Saisonen spät die ersten Influenza-Fälle nachgewiesen worden. Es handelte sich um zwei positive Proben des Influenza-B-Stamms in Wien, berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien auf seiner Internetseite. Einer der Fälle wurde vergangene Woche diagnostiziert, in der zweiten Kalenderwoche des heurigen Jahres war zudem „eine importierte Infektion eines Reiserückkehrers“ festgestellt worden.

Bisher hatten die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie die Influenza so unterdrückt, dass in Österreich vorerst kein einziger Fall der „echten Grippe“ nachzuweisen war. Zudem gibt es seit dem Herbst erstmals Gratis-Grippeimpfungen für Kinder sowie in Wien für alle Altersgruppen. Das hatte zur Folge, dass die Impfrate in dieser Saison dreimal höher war als zuvor, wie die Ärztekammer zuletzt betont hatte.