Polizei erfasste 2020 mehr als 64.500 „Bleifüße“ in Tirol

Innsbruck – Im Lockdown fuhren weniger Autos, die Polizei hatte im „Corona-Jahr“ 2020 zudem viele neue Aufgaben zu bewältigen – die mobile Geschwindigkeitsüberwachung trat daher zurück. Trotzdem wurden in Innsbruck im vergangenen Jahr 64.560 Geschwindigkeitsdelikte verzeichnet. In mehr als der Hälfte der Fälle (33.027) „blitzte“ eine Radarbox. 2019 wurden insgesamt 78.464 „Bleifüße“ ertappt.

Ein Schwerpunkt lag wieder bei mobilen Messungen entlang sensibler Straßenzüge, etwa im Nahbereich von Schulen, Kindergärten, Altenwohnheimen, Krankenhäusern, Schutzwegen, Bushaltestellen sowie in 30-km/h- bzw. ­50-km/h-Zonen. An 75 Standorten erfolgten 276.668 Messungen, wobei es 16.187-mal (also in 5,8 % der Fälle) zu Übertretungen kam. Der Großteil (70 %) war um bis zu 10 km/h zu schnell unterwegs.