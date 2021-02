ÖVP sieht trotz Grün-Kritik an Abschiebungen keinen Konflikt

Die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz sieht trotz der massiven Kritik der Grünen an der ÖVP und an Innenminister Karl Nehammer wegen der Abschiebung von Schülerinnen „kein Konfliktpotenzial“. Sie orte auch „keine Verstimmung“, sagte Schwarz in einer Pressekonferenz. Zuvor hatten vonseiten der Grünen Vizekanzler Werner Kogler und Klubobfrau Sigrid Maurer weitere Vorwürfe gegen die ÖVP erhoben.