Sabitzer trifft bei Leipzigs Einzug ins Cup-Viertelfinale

RB Leipzig darf weiter auf den ersten großen Titel der Clubgeschichte hoffen. Der Tabellenzweite der deutschen Fußball-Bundesliga zog am Mittwoch sicher ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Kapitän Marcel Sabitzer markierte beim 4:0 (2:0) gegen den Zweitligisten VfL Bochum ein Tor und ein Assist. In der Runde der letzten acht steht auch der VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner nach einem 1:0 (1:0) im Bundesliga-Duell mit Schalke 04.

Sabitzer profitierte erst von einem Ballverlust der Bochumer. Eine Flanke des Steirers verwertete der Ex-Salzburger Amadou Haidara per Flugkopfball (11.). Nach einem Foul an Christopher Nkunku stellte Sabitzer per Elfmeter präzise Eck auf 2:0 (45.+1). Für den 26-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in dieser Saison, das erste im Cup. Nach Seitenwechsel schlug auch noch Yusuf Poulsen zweimal zu (66., 75.).