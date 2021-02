Kunsthistorisches Museum öffnet heute digital seine Türen

Wer es nicht mehr erwarten kann, bis kommende Woche die Museen des Landes wieder ihre Pforten öffnen, für den gibt es nach wie vor digitale Angebote. Das Kunsthistorische Museum (KHM) in Wien startet auf diese Weise die neue Reihe „Donnerstagabend im Museum“. Heute beginnend, soll es jede Woche einen Vortrag, eine Führung, ein Gespräch oder eine Diskussion geben. Was online startet, werde man später auch vor Ort weiterführen.

Mit der Reihe will das KHM die ganze Bandbreite der Museumsarbeit abbilden: „Es geht unter anderem um das Restaurieren, die Architektur, das Archivieren, das Forschen und weitere spannende Museumsthemen“, heißt es in der Ankündigung. Den Auftakt markiert heute um 18 Uhr ein Gespräch zum Thema Provenienzforschung, bei dem Kunsthistoriker Daniel Uchtmann und Provenienzforscherin Monika Löscher ihr Wissen via Zoom teilen werden.