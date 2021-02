Situation in Tirol für Anschober „ernst“

Die Verbreitung der südafrikanischen Mutation des Coronavirus in Tirol ist laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) „ernst“. Das Land Tirol hat, wie der Minister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien sagte, noch am Mittwoch ein „sehr straffes Fünf-Punkte-Programm aufgestellt, mit dem die Situation genau untersucht werden soll“.